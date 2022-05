{"_id":"628c54854f5b4f084055469f","slug":"six-died-in-accident-at-jind","type":"story","status":"publish","title_hn":"Accident in Jind: तेज रफ्तार ट्रक से टकराई टाटा एस गाड़ी, छह की मौत, अस्थियां प्रवाहित कर हरिद्वार से लौट रहा था परिवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)। Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 24 May 2022 09:14 AM IST