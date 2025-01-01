फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Sewage water has accumulated on the roads in Raj Nagar for the past 20 days, raising fears of spreading diseases.

Jind News: राज नगर में 20 दिनों से सड़क पर जमा सीवरेज का पानी, बीमारियां फैलने का डर

Mon, 21 Sep 2026 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Sewage water has accumulated on the roads in Raj Nagar for the past 20 days, raising fears of spreading diseases.
फोटो 20जेएनडी23-राजनगर में सीवरेज का जमा गंदा पानी दिखाते हुए क्षेत्रवासी। स्रोत शहरवासी
जींद। शहर के कैथल रोड स्थित राज नगर क्षेत्र में बीते 20 दिनों से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा है। लंबे समय से पानी खड़ा रहने के कारण क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। इससे स्थानीय लोगों को बीमारियां फैलने का डर सता रहा है।
विज्ञापन

स्थानीय निवासी विजय, रामबीर, सोहनलाल, सुमेर, प्रवीण और राहुल का कहना है कि सीवरेज की समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार फोन कर सूचना दी। इसके अलावा लिखित और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई लेकिन इसके बावजूद अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों को फोन करने के बावजूद उनकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। अधिकारियों ने कई बार उनके फोन तक नहीं उठाए जिससे लोगों में विभाग के प्रति रोष बढ़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मच्छरों के पनपने और संक्रमण फैलने का खतरा
स्थानीय लोगों ने बताया कि गली में जमा गंदे पानी के कारण रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। लंबे समय से पानी जमा होने के कारण मच्छरों के पनपने और संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। यदि समय रहते सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो परेशानी और बढ़ सकती है।

तुरंत संज्ञान लेने की मांग की
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले का तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौके पर टीम भेजकर सीवरेज लाइन की जांच कर खराबी को दूर किया जाए और सड़क पर जमा गंदे पानी की निकासी करवाई जाए ताकि क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण कायम हो सके। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed