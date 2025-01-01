Jind News: राज नगर में 20 दिनों से सड़क पर जमा सीवरेज का पानी, बीमारियां फैलने का डर

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स्थानीय निवासी विजय, रामबीर, सोहनलाल, सुमेर, प्रवीण और राहुल का कहना है कि सीवरेज की समस्या को लेकर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार फोन कर सूचना दी। इसके अलावा लिखित और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई लेकिन इसके बावजूद अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों को फोन करने के बावजूद उनकी शिकायत पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। अधिकारियों ने कई बार उनके फोन तक नहीं उठाए जिससे लोगों में विभाग के प्रति रोष बढ़ रहा है।स्थानीय लोगों ने बताया कि गली में जमा गंदे पानी के कारण रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। लंबे समय से पानी जमा होने के कारण मच्छरों के पनपने और संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। यदि समय रहते सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो परेशानी और बढ़ सकती है।स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले का तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौके पर टीम भेजकर सीवरेज लाइन की जांच कर खराबी को दूर किया जाए और सड़क पर जमा गंदे पानी की निकासी करवाई जाए ताकि क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण कायम हो सके। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।