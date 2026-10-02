Jind News: समकालीन इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों पर संगोष्ठी

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जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में बुधवार को समकालीन इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। कुलपति प्रोफेसर डॉ. रामपाल सैनी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शोधार्थियों को इतिहास के बदलते दृष्टिकोण और नई शोध पद्धतियों से परिचित कराया गया। मुख्य वक्ता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब के इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रो. डॉ. तबिश हाशमी ने कहा कि समकालीन इतिहास लेखन में अब केवल राजाओं, युद्धों और राजनीतिक घटनाओं तक इतिहास को सीमित नहीं रखा जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर डॉ. राम पाल सैनी ने कहा कि इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं को जानने के साथ-साथ उन्हें वर्तमान संदर्भ में नए दृष्टिकोण से समझने का माध्यम भी है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधार्थियों से इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। संवाद