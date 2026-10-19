Jind News: एडीए परीक्षा में संगीता ने प्रदेश में किया टॉप, जज बनने का है सपना

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संगीता ने हरियाणा एडीए के 255 पदों की भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा दी थी। अगस्त में मेंस और 18 अक्तूबर को इंटरव्यू हुए। मेंस में 87.5 और इंटरव्यू में 12.5 अंक हासिल कर उन्होंने प्रदेश में टॉप किया।संगीता इससे पहले हरियाणा ज्यूडिशियरी की परीक्षा पास नहीं कर पाई थीं जबकि राजस्थान ज्यूडिशियरी में आधे अंक से चूक गई थीं। पिता के प्रोत्साहन और लगातार मेहनत से उन्होंने यह सफलता हासिल की। संगीता का सपना जज बनना है।उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि असफलताओं से निराश होने के बजाय लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। संगीता के पिता आजाद ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया। उनकी मां ने भी बेटियों को पढ़ाने और उन्हें अपने सपने पूरे करने का अवसर देने की अपील की।संगीता के पिता आजाद ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। बेटियां आज किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं हैं। उनकी सालों की कड़ी मेहनत का परिणाम आज उसके सामने हैं। उन्हें उम्मीद है कि बेटी जल्द ही जज बनेंगी।