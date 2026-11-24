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इनमें हमेटी परिसर में नया डीप ट्यूबवेल स्थापित करने, सीवर लाइन बिछाने, मैनहोलों से गाद निकालने और सड़क से नीचे रह गए मैनहोलों को ऊंचा करने के कार्य शामिल हैं। विभाग ने इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 30 से 50 दिन तक की समय सीमा निर्धारित की है।इन चारों कार्यों में सबसे अधिक 18 लाख 83 हजार रुपये हमेटी परिसर में नया डीप ट्यूबवेल लगाने पर खर्च किए जाएंगे। यह कार्य डिपॉजिट वर्क के तहत करवाया जाएगा। नया ट्यूबवेल स्थापित होने से परिसर में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और पानी की मौजूदा व्यवस्था पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।वहीं, सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तीन अन्य कार्यों पर 13 लाख 38 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें जयंती देवी डिस्पोजल से ग्यारह तारा के नजदीक स्थित मौजूदा मैनहोल तक डीआई पाइप की सीवर लाइन बिछाने का कार्य शामिल है। इस पर 4 लाख 85 हजार रुपये खर्च होंगे और इसे पूरा करने के लिए 40 दिन की समय सीमा तय की गई है। नई सीवर लाइन बिछने से संबंधित क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।शहर की सीवरेज व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए मैनहोलों में जमा गाद और सिल्ट निकालने का भी टेंडर जारी किया गया है। इस कार्य पर 4 लाख 14 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। मैनहोलों से गाद निकालने से सीवर का बहाव बेहतर होगा और गंदे पानी की निकासी बाधित होने के कारण होने वाले ओवरफ्लो की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।रोहतक रोड और भिवानी रोड पर सड़क के स्तर से नीचे रह गए सीवर मैनहोलों को ऊंचा करने पर 4 लाख 38 हजार रुपये खर्च होंगे। इस काम के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। मैनहोल सड़क के बराबर होने से वाहन चालकों को अचानक गड्ढे या ऊंचे-नीचे ढक्कन के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिल सकती है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह काम उपयोगी रहेगा।जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सईएन भानू प्रकाश ने बताया कि हमेटी परिसर में डीप ट्यूबवेल लगाने, जयंती देवी डिस्पोजल से ग्यारह तारा तक सीवर लाइन बिछाने, रोहतक और भिवानी रोड पर मैनहोल ऊंचे करने तथा शहर की सीवरेज लाइन से गाद निकालने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इच्छुक ठेकेदार 30 नवंबर तक ऑनलाइन निविदाएं जमा करवा सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे करवाए जाएंगे।