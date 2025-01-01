Jind News: रोटरी जींद मिडटाउन ने स्वर्ग आश्रम को भेंट किए 10 छत वाले पंखे

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जींद। सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है के भाव को आत्मसात करते हुए रोटरी जींद मिडटाउन की ओर से बुधवार को रेलवे जंक्शन, जुलानी रोड स्थित स्वर्ग आश्रम में सेवा प्रकल्प आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से आश्रम को 10 छत वाले पंखे भेंट किए गए। पंखे मिलने से आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को गर्मी से राहत के साथ बेहतर एवं सुविधाजनक वातावरण मिल सकेगा। रोटरी सदस्यों ने कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग की सेवा करना संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। सेवा कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ समाज में सहयोग, संवेदना और मानवता की भावना को भी मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी जनसेवा और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को जारी रखेगी। कार्यक्रम में रोटरी जींद मिडटाउन के अध्यक्ष नितिन जिंदल, सचिव मनोज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष तरुण जैन, परियोजना अध्यक्ष बीएस गर्ग, आरके जैन, सीपी मलिक, अशोक शर्मा और परवीन सैनी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद