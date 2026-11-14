Jind News: नए बस स्टैंड पर शुरू हुआ रोडवेज का डीजल पंप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

दरअसल, पांडू पिंडारा में नए बस स्टैंड की शुरुआत मार्च 2022 में हुई थी। यहां बसों के संचालन के लिए वर्कशॉप सहित अन्य सुविधाएं विकसित की गई थीं, लेकिन डीजल पंप की सुविधा नहीं थी।रोडवेज डिपो में वर्तमान में 165 बसें हैं। इनमें 37 बसें किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित हो रही हैं। 100 से अधिक बसें जींद उपकेंद्र के अधीन हैं, जबकि शेष बसें सफीदों और नरवाना उपकेंद्र में चलती हैं। नए डीजल पंप का सीधा लाभ जींद उपकेंद्र की बसों को मिलेगा।वर्जननए बस स्टैंड पर डीजल पंप शुरू हो गया है। पहले बसों को डीजल भरवाने के लिए गोहाना रोड स्थित निजी पंप तक जाना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी होती थी। अब बस स्टैंड परिसर में ही डीजल उपलब्ध होने से बसों का समय बचेगा।राहुल जैन, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो जींद