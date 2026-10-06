Jind News: 4.42 करोड़ रुपये से सुधरेंगी जींद-सफीदों रोड से जुड़ी सड़कें

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टेंडर के तहत जींद-सफीदों रोड से सिंघाना, मुआना से सिंघाना व मुआना से डेरा फत्तूवाला होते हुए असंध रोड से जुड़ने वाले मार्ग की विशेष मरम्मत की जाएगी। इन सड़कों के रोड आईडी 6704, 6714 और 12499 हैं। इन मार्गों का इस्तेमाल ग्रामीण रोजाना जींद, सफीदों और आसपास के कस्बों तक आने-जाने के लिए करते हैं।सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों को गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क बनने से ग्रामीणों को कई स्तर पर फायदा होगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि गांवों से शहर और मुख्य मार्गों तक आवागमन सुगम होगा।किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। बस, निजी वाहन और अन्य यातायात साधनों का सफर भी सुरक्षित और सुविधाजनक हो सकेगा। बरसात के दौरान सड़क की स्थिति बिगड़ने से होने वाली परेशानी भी कम होगी।टेंडर प्रक्रिया 5 अक्तूबर से शुरू हो गई है। ठेकेदार 14 अक्तूबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। इसी दिन शाम छह बजे बोली खोली जाएगी। प्री-बिड बैठक 12 अक्तूबर को होगी। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित एजेंसी को निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके।-राजकुमार नैन, एक्सईन लोक निर्माण विभाग जींद।