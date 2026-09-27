Jind News: दो से चार अक्तूबर तक कुरुक्षेत्र में होगी राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप

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एथलेटिक्स हरियाणा के फरीदाबाद मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 से 27 अक्तूबर तक चेन्नई में प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अंतिम टीम का चयन करेगी। प्रतियोगिता भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के नियमों के अनुसार कराई जाएगी।चैंपियनशिप में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे। खिलाड़ियों की आयु की गणना निर्धारित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन एंट्री 16 से 30 सितंबर तक एएफआईयूआईडी के माध्यम से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वेबसाइट पर की जा सकेगी। 30 सितंबर के बाद प्रतियोगिता का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अंडर-14 में खिलाड़ियों के लिए ट्रायथलॉन-ए, बी और सी के मुकाबले होंगे। इनमें 60 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप सीजर, बैक थ्रो, एक किलोग्राम शॉटपुट और 600 मीटर दौड़ शामिल हैं। इसके अलावा किड्स जैवलिन भी कराया जाएगा। अंडर-16 में दौड़, हर्डल्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉटपुट, डिस्कस, जैवलिन, पेंटाथलॉन और रेस वॉक जैसी स्पर्धाएं होंगी। अंडर-18 में स्पर्धाओं का दायरा और बढ़ जाएगा। इसमें विभिन्न दौड़ के साथ हर्डल्स, स्टीपलचेज, पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, हैमर थ्रो, जैवलिन, हेप्टाथलॉन और रेस वॉक शामिल हैं।अंडर-20 वर्ग में 100 से 10000 मीटर तक की दौड़, हर्डल्स, स्टीपलचेज, हाई जंप, पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, जैवलिन, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन और रेस वॉक की स्पर्धाएं कराई जाएंगी। आयोजकों के अनुसार अंडर-18 से कम आयु के खिलाड़ी 400 मीटर से अधिक दूरी वाली केवल एक लंबी दूरी की दौड़ में भाग ले सकेंगे। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि आयु वर्ग के अनुसार अलग-अलग ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाएं कराई जाएंगी।