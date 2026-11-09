Jind News: राज्यस्तरीय गोवर्धन उत्सव में जींद की रीना प्रथम

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रोहतक। हरियाणा लोक कला संघ ने रविवार को एंडी स्टूडियो में चौथा राज्यस्तरीय गोवर्धन उत्सव एवं प्रतियोगिता-2026 आयोजित किया। प्रतियोगिता में जींद के गांव गोगड़िया की रीना ने प्रथम, रोहतक जिले के भैंसरू खुर्द की सिया द्वितीय, टिटौली की रीना तृतीय रहीं। रोहतक की निशा गुप्ता ने चौथा और भूमिका ने पांचवां स्थान हासिल किया। बतौर मुख्य वक्ता पद्मश्री महाबीर गुड्डू ने कहा कि लोकगीत, लोकनृत्य और रीति-रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं। आधुनिकता के दौर में इन विधाओं को सहेजना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। निदेशक हरविंदर मलिक ने बताया कि उत्सव का उद्देश्य गांवों की प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर मंच देना है। संवाद