Jind News: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जींद ब्लॉक अध्यक्ष बने राकेश शर्मा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राकेश शर्मा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने के साथ कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लोगों से सीधा संवाद कायम कर उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें संगठन के माध्यम से उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी जनविरोधी नीतियों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कांग्रेस कार्यकर्ता जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार की नीतियों की वास्तविक स्थिति लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय किया जाएगा।