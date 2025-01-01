Jind News: प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित हुईं होनहार बेटियां

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दोनों छात्राओं को बेटी गौरव पुरस्कार से नवाजा गया। मंच संचालन मास्टर रामप्रसाद ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम सुमन यादव (आईएएस) पहुंचीं। एसडीएम ने कहा कि जीवन में हमेशा लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना चाहिए और कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए।उन्होंने बताया कि उनके परिवार में पहले कोई कॉलेज नहीं गया था, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें कॉलेज भेजा और हर कदम पर प्रोत्साहित किया, जिसकी बदौलत वह आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।इस मौके पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार, एसडीओ सुनीता, सुमन देवी, अजमेर वकील, उदय सिंह कोथ, कर्ण सिंह, देशराज शर्मा, महाबीर शास्त्री, मुकेश सुदकैन, डॉ. राजेंद्र, सत्यवान वर्मा, सुमेर श्योकंद, कानूनगो रविंद्र शास्त्री और कानूनगो रामबिलास मौजूद रहे।