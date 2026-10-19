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Jind News: ईश्वर नैन के निधन से राजनीतिक जगत में शोक

Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
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Political world mourns the death of Ishwar Nain
फोटो 6 नरवाना। शोक व्यक्त करते हुए सांसद सुभाष बराला। स्रोत ग्रामीण। - फोटो : कोटला चुंगी चौराहा से रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर लगाई गई बैरिकेट और तैनात पुलिस। संवाद
नरवाना। कृषक समाज के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी ईश्वर नैन के निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणवी गायक बिंदर दनौदा और पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर नैन ने किसानों के मुद्दों, सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन किसान समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। संवाद
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