Jind News: ईश्वर नैन के निधन से राजनीतिक जगत में शोक

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नरवाना। कृषक समाज के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी ईश्वर नैन के निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, हरियाणवी गायक बिंदर दनौदा और पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर नैन ने किसानों के मुद्दों, सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन किसान समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। संवाद