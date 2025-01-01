Jind News: गोदाम पर पुलिस का छापा, 165 किलो पटाखे बरामद, युवक गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार, वीरवार शाम पुलिस की टीम शहर में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गड़रिया कॉलोनी स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध पटाखे और बम रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम में दबिश दी। वहां एक युवक बैठा मिला, जिसने पूछताछ में अपनी पहचान उचाना निवासी गोगी के रूप में बताई।पुलिस ने गोदाम खुलवाकर तलाशी ली तो अंदर नौ गत्ता पेटियों में अलग-अलग प्रकार के पटाखे रखे मिले। इनका कुल वजन 165 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने सभी पटाखों को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी राजू संधु ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।