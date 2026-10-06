Jind News: नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 4.20 करोड़ की संपत्ति अटैच, 26 अवैध मकान ध्वस्त

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जिला पुलिस ने दौरान 2.842 किलोग्राम अफीम, 145.771 किलोग्राम गांजा, 6.708913 किलोग्राम हेरोइन/स्मैक, 6.379 किलोग्राम चरस, 1439.080 किलोग्राम चूरा पोस्त और 3230 नशीली टैबलेट बरामद की गई है।पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए एक जनवरी 2026 से अब तक 12 तस्करों की 4.20 करोड़ की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत अटैच करवाया गया है। करीब 50 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि को अटैच करने की प्रक्रिया भी जारी है।नशा तस्करों के अवैध निर्माणों के खिलाफ संबंधित विभागों के साथ कार्रवाई करते हुए अब तक 27 तस्करों से जुड़े 26 अवैध या अनधिकृत मकान ध्वस्त करवाए गए हैं। 33 तस्करों के अवैध मकानों पर कार्रवाई प्रक्रिया में है।नरवाना की चमेला कॉलोनी में भी चिह्नित तस्करों के मकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं बार-बार नशा तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई के तहत पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 के तहत चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तीन के संबंध में आदेश मिलना बाकी है जबकि चार अन्य के खिलाफ प्रक्रिया जारी है।नशे के खिलाफ कार्रवाई गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मादक पदार्थों की बरामदगी, संपत्ति अटैचमेंट, निवारक कार्रवाई और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। आमजन नशे की बिक्री या तस्करी की सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।-कुलदीप सिंह, एसपी जींद