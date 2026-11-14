Jind News: लाइब्रेरी में पिंकी ने दान की 100 से अधिक पुस्तकें

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उचाना सेवा ग्रुप के संयोजक मा. रामप्रसाद की पुत्री पिंकी ने लाइब्रेरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पुस्तकें भेंट कीं। उनके इस प्रयास की सराहना की गई।उचाना खुर्द में बेटियों के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना उचाना सेवा ग्रुप के फाउंडर सदस्य एवं पंचगामा विकास मॉडल-17 के लीड ऑफिसर डॉ. राजेश खोथ एसडीएम हांसी के नेतृत्व तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ चंडीगढ़ पुलिस डॉ. सागर प्रीत की प्रेरणा से की गई है। लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना है, जहां वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। लाइब्रेरी को नियमित रूप से सक्रिय रखने और इसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जय भगवान को सौंपी गई है। इस दौरान पं. देशराज, मा. अमित दुर्जनपुर, प्रमोद एबीपीओ, गुरनाम सिंह मौजूद रहे।