फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Patwaris and Kanungos to return to work after 12 days.

Jind News: 12 दिन बाद काम पर लौटेंगे पटवारी कानूनगो

Tue, 01 Sep 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Patwaris and Kanungos to return to work after 12 days.
जींद। राजस्व विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामियों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण की समस्याओं को लेकर 20 अगस्त से चल रहा पटवारी-कानूनगो का धरना सोमवार देर शाम समाप्त हो गया।
विज्ञापन

सरकार की ओर से मांगों पर समाधान और जल्द अधिसूचना जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने का फैसला लिया है। 12 दिनों से राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन

द पटवार भवन कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सर्वेश पटवारी ने बताया कि एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की सरकार के साथ बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से मांगों का समाधान करने व अधिसूचना जल्द जारी करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद एसोसिएशन ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed