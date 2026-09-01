Jind News: 12 दिन बाद काम पर लौटेंगे पटवारी कानूनगो
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:20 AM IST
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जींद। राजस्व विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल में तकनीकी खामियों और डिजिटल फसल सर्वेक्षण की समस्याओं को लेकर 20 अगस्त से चल रहा पटवारी-कानूनगो का धरना सोमवार देर शाम समाप्त हो गया।
सरकार की ओर से मांगों पर समाधान और जल्द अधिसूचना जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने का फैसला लिया है। 12 दिनों से राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
द पटवार भवन कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सर्वेश पटवारी ने बताया कि एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की सरकार के साथ बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से मांगों का समाधान करने व अधिसूचना जल्द जारी करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद एसोसिएशन ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। संवाद
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सरकार की ओर से मांगों पर समाधान और जल्द अधिसूचना जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने मंगलवार से काम पर लौटने का फैसला लिया है। 12 दिनों से राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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द पटवार भवन कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सर्वेश पटवारी ने बताया कि एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की सरकार के साथ बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से मांगों का समाधान करने व अधिसूचना जल्द जारी करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद एसोसिएशन ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया है। संवाद
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