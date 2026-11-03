Jind News: अब अंदाजे से नहीं, जांच रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी मरीजों को एंटीबायोटिक

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नागरिक अस्पताल में नवंबर में ही ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर इक्विपमेंट मशीन स्थापित की जाएगी। इस मशीन से मरीज के खून में मौजूद बैक्टीरिया की पहचान होगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि उस बैक्टीरिया पर कौन सी एंटीबायोटिक दवा असर करेगी।अभी जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गंभीर संक्रमण के मरीजों को कई बार जांच के लिए दूसरे अस्पतालों या निजी लैब का रुख करना पड़ता है। वहीं, कई मरीजों को शुरुआत में लक्षणों के आधार पर एंटीबायोटिक दे दी जाती है लेकिन पहली दवा असर नहीं करती तो डॉक्टर को दूसरी दवा देनी पड़ती है। इससे इलाज में देरी होती है। मरीज को दोबारा जांच और इलाज के लिए अस्पताल आना पड़ता है।नई मशीन शुरू होने से इस परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी। डॉक्टरों को संक्रमण के कारण और प्रभावी दवा की जानकारी एक ही अस्पताल में मिल सकेगी। इससे मरीज का इलाज समय पर और अधिक सटीक तरीके से हो सकेगा।नागरिक अस्पताल में रोजाना 1700 से 1900 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या बुखार और संक्रमण से पीड़ित मरीजों की होती है। अस्पताल की लैब में प्रतिदिन करीब 700 मरीजों के रक्त के विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं। ऐसे में ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर इक्विपमेंट मशीन स्थापित होने से बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ मिलने की उम्मीद है।