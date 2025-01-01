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जींद। जेसीआई क्लासिक ने वर्ष 2027 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पिछले दिनों शहर के एक होटल में आयोजित विंटर टशन कार्यक्रम के दौरान जनरल हाउस की बैठक में विशाल छाबड़ा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वह वर्ष 2026 के अध्यक्ष सन्नी जुनेजा के बाद संस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। नई कार्यकारिणी में पायल अरोड़ा को सचिव, पारस असीजा को संयुक्त सचिव और गौरव सिंधवानी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं विनल छाबड़ा को अध्यक्ष और तान्या को जेजे अध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशाल छाबड़ा ने कहा कि वह सभी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि संस्था के प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने और सामाजिक प्रोजेक्ट की अगुवाई करने का अवसर मिले। पूरी टीम के सहयोग से युवाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और जींद में समाजसेवा की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा।