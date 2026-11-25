Jind News: सामुदायिक केंद्र के शिलान्यास पत्थर से विधायक का नाम गायब, राजनीतिक चर्चाएं तेज
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 11:59 PM IST
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सफीदों। गांव खेड़ा खेमावती में नवनिर्मित मनोहरलाल खट्टर सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन और पार्क के शिलान्यास के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के लिए लगाए गए शिलान्यास पत्थर पर कई नेताओं के नाम दर्ज हैं लेकिन स्थानीय विधायक रामकुमार गौतम का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
मंगलवार को गांव में सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन और पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान लगाए गए पत्थर पर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों और भाजपा नेताओं के नाम तो दर्ज किए गए लेकिन सफीदों के स्थानीय विधायक को जगह नहीं मिली। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के भीतर आपसी तालमेल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, विधायक का नाम शामिल नहीं करने और उन्हें निमंत्रण नहीं देने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
पत्थर पर कई नेताओं के नाम, स्थानीय विधायक का जिक्र नहीं
शिलान्यास पत्थर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, विधायक विनोद भयाना, भाजपा नेता नवीन भाटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, सफीदों नगर पालिका चेयरपर्सन अनीता संजय अदलखा और गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी के नाम दर्ज हैं। वहीं, स्थानीय विधायक रामकुमार गौतम का नाम गायब है।
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विधायक ने कहा- नाम से नहीं, काम से होती है पहचान
विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि शिलान्यास पत्थर पर उनका नाम नहीं लिखे जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिन नेताओं के नाम पत्थर पर दर्ज हैं, वे सभी भाजपा के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कहा कि सफीदों उनका अपना घर है और उनकी पहचान नाम से नहीं, बल्कि काम से होती है।
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मंगलवार को गांव में सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन और पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान लगाए गए पत्थर पर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों और भाजपा नेताओं के नाम तो दर्ज किए गए लेकिन सफीदों के स्थानीय विधायक को जगह नहीं मिली। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के भीतर आपसी तालमेल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, विधायक का नाम शामिल नहीं करने और उन्हें निमंत्रण नहीं देने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
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पत्थर पर कई नेताओं के नाम, स्थानीय विधायक का जिक्र नहीं
शिलान्यास पत्थर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, विधायक विनोद भयाना, भाजपा नेता नवीन भाटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, सफीदों नगर पालिका चेयरपर्सन अनीता संजय अदलखा और गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी के नाम दर्ज हैं। वहीं, स्थानीय विधायक रामकुमार गौतम का नाम गायब है।
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विधायक ने कहा- नाम से नहीं, काम से होती है पहचान
विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि शिलान्यास पत्थर पर उनका नाम नहीं लिखे जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिन नेताओं के नाम पत्थर पर दर्ज हैं, वे सभी भाजपा के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कहा कि सफीदों उनका अपना घर है और उनकी पहचान नाम से नहीं, बल्कि काम से होती है।