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मंगलवार को गांव में सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन और पार्क का शिलान्यास किया गया। इस दौरान लगाए गए पत्थर पर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों और भाजपा नेताओं के नाम तो दर्ज किए गए लेकिन सफीदों के स्थानीय विधायक को जगह नहीं मिली। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के भीतर आपसी तालमेल को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, विधायक का नाम शामिल नहीं करने और उन्हें निमंत्रण नहीं देने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।शिलान्यास पत्थर पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, विधायक विनोद भयाना, भाजपा नेता नवीन भाटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल, सफीदों नगर पालिका चेयरपर्सन अनीता संजय अदलखा और गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी के नाम दर्ज हैं। वहीं, स्थानीय विधायक रामकुमार गौतम का नाम गायब है।विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि शिलान्यास पत्थर पर उनका नाम नहीं लिखे जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिन नेताओं के नाम पत्थर पर दर्ज हैं, वे सभी भाजपा के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कहा कि सफीदों उनका अपना घर है और उनकी पहचान नाम से नहीं, बल्कि काम से होती है।