Jind News: ओटीपी आया न लिंक पर क्लिक किया क्रेडिट कार्ड से कट गए 1.53 लाख रुपये
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। जिले के गांव पड़ाना निवासी सुशील कुमार के क्रेडिट कार्ड से साइबर ठगों ने बिना ओटीपी और बिना किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाए 1.53 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।
सुशील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में कार्यरत है। उनके पास आरबीएल बैंक (बजाज फिनसर्व) और यस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। उन्होंने न तो अपना ओटीपी किसी व्यक्ति के साथ साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। इसके बावजूद उनके दोनों क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन कर रकम निकाल ली गई।
सुशील ने बताया कि 20 अगस्त को उनके मोबाइल नंबर पर लगातार तीन मैसेज प्राप्त हुए। इनमें आरबीएल क्रेडिट कार्ड से पहले 50 हजार रुपये और फिर 50 हजार रुपये कटने की जानकारी मिली। वहीं, यस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी 52 हजार रुपये की राशि निकाल ली गई। इस तरह साइबर ठगों ने तीन अलग-अलग ऑनलाइन लेनदेन के जरिये कुल 1.52 लाख रुपये की रकम निकाल ली।
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थाना प्रभारी एसआई जगदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और राशि हड़पने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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जींद। जिले के गांव पड़ाना निवासी सुशील कुमार के क्रेडिट कार्ड से साइबर ठगों ने बिना ओटीपी और बिना किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाए 1.53 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है।
सुशील कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में कार्यरत है। उनके पास आरबीएल बैंक (बजाज फिनसर्व) और यस बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। उन्होंने न तो अपना ओटीपी किसी व्यक्ति के साथ साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। इसके बावजूद उनके दोनों क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन कर रकम निकाल ली गई।
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सुशील ने बताया कि 20 अगस्त को उनके मोबाइल नंबर पर लगातार तीन मैसेज प्राप्त हुए। इनमें आरबीएल क्रेडिट कार्ड से पहले 50 हजार रुपये और फिर 50 हजार रुपये कटने की जानकारी मिली। वहीं, यस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी 52 हजार रुपये की राशि निकाल ली गई। इस तरह साइबर ठगों ने तीन अलग-अलग ऑनलाइन लेनदेन के जरिये कुल 1.52 लाख रुपये की रकम निकाल ली।
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थाना प्रभारी एसआई जगदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और राशि हड़पने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।