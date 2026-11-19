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उन्होंने कहा कि अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार चरित्र निर्माण का आधार हैं। सफलता के लिए ईमानदारी, समर्पण और निरंतर मेहनत जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल के अधिक प्रयोग और जंक फूड से बचने तथा योग, व्यायाम और नियमित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी।प्रधान चंद्रकांत आर्य ने विद्यार्थियों से मेहनत कर माता-पिता और विद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर जयपाल सिंह आर्य, ब्रह्मचारी सत्यव्रत, प्राचार्य सीमा, बलबीर सिंह और मिथिलेश शास्त्री मौजूद रहे।