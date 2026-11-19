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राजकुमार सैनी बुधवार देर शाम जींद रोड पर सैनी समाज के प्रधान सत्यवान सैनी की दुकान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सत्ता पर निकरधारियों का कब्जा हो गया है। शिक्षा कमजोर करके अफसरों के बजाय पुजारी और भिखारी पैदा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए सैनी ने दावा किया कि देश के संस्थानों में इस वर्ग को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि 1108 जजों में केवल दो प्रतिशत पिछड़े वर्गों से हैं, जबकि 98 प्रतिशत सामान्य वर्ग से हैं। आईएएस, आईपीएस सहित अन्य सेवाओं में भी ऐसी ही स्थिति होने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाज में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।सैनी ने आरोप लगाया कि देश में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का जिक्र करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के वोटों के राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को पांच-पांच सीटें मिलीं।उन्होंने कहा कि 2029 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन की जरूरत पड़ी तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के लिए आगे आने की अपील की।