फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Man convicted of raping a minor under the pretext of marriage sentenced to 20 years in prison

Jind News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 04 Nov 2026 01:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of raping a minor under the pretext of marriage sentenced to 20 years in prison
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) की न्यायाधीश शिफा की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2024 में अलेवा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव मांडी निवासी नीरज उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। आरोप था कि आरोपी ने बेटी को बंधक बनाकर रखा और उसका यौन उत्पीड़न किया।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार, दो दिन बाद आरोपी उनकी बेटी को घर छोड़ गया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पीड़िता के बयान के आधार पर जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। तभी से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed