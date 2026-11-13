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Jind News: प्राचार्य डिंपल को मिला आचार्य चाणक्य अवॉर्ड

Fri, 13 Nov 2026 12:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:56 AM IST
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Principal Dimple receives the Acharya Chanakya Award
12जेएनडी04: प्राचार्य डिंपल अरोड़ा को सम्मानित करते वीरेंद्र कौशल। स्रोत: स्वय
उचाना। प्राचार्य डिंपल अरोड़ा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आचार्य चाणक्य अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा समिति टोहाना की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश के 21 स्कूलों के प्रिंसिपलों को यह पुरस्कार दिया गया। इसमें डिंपल अरोड़ा को भी उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डिंपल अरोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बेहतर कार्य करने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और कार्यशैली के चलते उन्हें अब तक विभिन्न मंचों पर 37 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डिंपल अरोड़ा ने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। संवाद
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