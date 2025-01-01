Jind News: महात्मा गांधी मार्ग की 2.5 करोड़ रुपये से होगी मरम्मत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सफीदों। शहर के प्रमुख महात्मा गांधी मार्ग के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। करीब 10 साल से बदहाल पड़े इस मार्ग के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर पालिका की ओर से निर्माण एजेंसी को कार्य शुरू करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है।अधिकारियों के अनुसार 10 सितंबर से मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस मार्ग के निर्माण से शहरवासियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार सड़क निर्माण से पहले मार्ग की दोनों तरफ पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए दोनों तरफ नालों का निर्माण कराया जाएगा। दुकानों के सामने बनाए गए अवैध रैंप और सीढ़ियों को भी हटाया जाएगा ताकि नालों के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा न आए। नालों का निर्माण पूरा होने के बाद सड़क निर्माण का कार्य तेज गति से कराया जाएगा।पहले मार्ग का निर्माण बड़े ब्लॉक लगाकर किए जाने की योजना थी, लेकिन शहरवासियों की ओर से सड़क को सीसी से बनाने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर नगर पालिका स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।