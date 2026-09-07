Jind News: जेसीआई सफीदों द ग्रेट मनाएगा सात दिवसीय जेसीआई सप्ताह

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संस्था की अध्यक्ष जेसी डॉ. पूनम सिंगला मित्तल ने बताया कि नौ सितंबर को सतत जीवनशैली दिवस के तहत स्टील की बोतलों का वितरण कर लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। 10 सितंबर को युवा प्रशिक्षण दिवस पर उद्यमिता, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा।11 सितंबर को मानव कर्तव्य एवं डिजिटल आउटरीच दिवस के तहत जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी और डिजिटल माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा। 12 सितंबर को व्यवसाय विस्तार दिवस पर कारोबार मीटिंग, नेटवर्किंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन होगा।13 सितंबर को सदस्यता प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन दिवस पर नए और संभावित सदस्यों को जेसीआई की कार्यप्रणाली और नेतृत्व के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। 14 सितंबर को पारिवारिक बंधन दिवस के तहत गेट-टुगेदर होगा। 15 सितंबर को ग्रैंड सल्यूट दिवस के साथ जेसीआई वीक का समापन किया जाएगा।इस अवसर पर नर्सों, सफाई कर्मचारियों और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले साइलेंट स्टार्स को सम्मानित किया जाएगा। डॉ. पूनम सिंगला ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य नेतृत्व से सेवा और सेवा से सकारात्मक बदलाव की भावना को मजबूत करना है। संवाद