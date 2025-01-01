Jind News: प्रशिक्षण के लिए 35 महिलाओं और युवतियों के साक्षात्कार

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जींद। महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन की ओर से शक्ति प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण के लिए शनिवार को साक्षात्कार आयोजित किए गए। अर्बन एस्टेट स्थित संगठन के कार्यालय में हुए साक्षात्कार में क्षेत्र की करीब 30 से 35 महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया।साक्षात्कार समिति में ट्रिपल डैश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनदीप गुप्ता, महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भोला और आईटी हेड अंकिता खटकड़ शामिल रहे। समिति के सदस्यों ने प्रतिभागियों से संवाद कर उनकी प्रतिभा, रुचि और उद्यमिता के प्रति सोच को समझने का प्रयास किया।संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भोला ने कहा कि शक्ति प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं, बल्कि बेटियों में छिपी प्रतिभा और उद्यमिता की क्षमता को पहचानकर उसे सही दिशा देना है। उन्होंने कहा कि आज की बेटियां तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान बना सकती हैं। सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर वे आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ दूसरों को रोजगार देने वाली सफल उद्यमी भी बन सकती हैं।निदेशक मनदीप गुप्ता ने कहा कि साक्षात्कार के दौरान प्रतिभागियों में सीखने की उत्सुकता और आगे बढ़ने की इच्छा स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वर्तमान तकनीकी दौर में एआई, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, डिजिटल कौशल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में युवतियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध हैं। प्रोजेक्ट के तहत चयनित प्रतिभागियों को इन क्षेत्रों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान महिला उद्यमिता, नवाचार, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल अवसरों और उद्योग आधारित व्यावहारिक कौशल से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेटियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर, उद्यमी और भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करना है।