Jind News: बस में इंश्योरेंस व फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:00 AM IST
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जींद। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की टीम ने वीरवार को जुलाना क्षेत्र में स्कूली बसों की जांच का अभियान चलाया। इस दौरान पांच स्कूलों की चार बसों की जांच की गई। इसमें एक बस में इंश्योरेंस और फर्स्ट एड बॉक्स की कमी मिलने पर तीन हजार रुपये का चालान किया गया। स्कूली बसों की जांच के लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की ओर से हर वीरवार अभियान चलाया जाता है। इसके लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। आरटीए कार्यालय के निरीक्षक बलजीत सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान पांच स्कूलों की चार बसों की जांच की गई। इसमें एक बस में इंश्योरेंस और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, जिस पर तीन हजार रुपये का चालान किया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाद
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