Jind News: एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने की पहल को जुलाना में मिली गति
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:12 AM IST
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जुलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की घोषणा के बीच जुलाना में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की पहल शुरू हुई है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत कैप्टन योगेश बैरागी की पहल पर जेबीएम कॉलेज में निशुल्क एआई प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। शिविर का शुभारंभ हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किया। इससे पहले कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना को लेकर हवन-पूजन किया गया।
मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है। ऐसे में युवाओं को एआई जैसी नई तकनीक का प्रशिक्षण देना उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा। कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि एआई भविष्य की जरूरत है और जुलाना के युवाओं को तकनीकी बदलाव के दौर में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन मीनू शर्मा, रामफल शर्मा, संग्राम सिंह राणा, मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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प्रधानमंत्री ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। शिविर का शुभारंभ हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किया। इससे पहले कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना को लेकर हवन-पूजन किया गया।
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मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है। ऐसे में युवाओं को एआई जैसी नई तकनीक का प्रशिक्षण देना उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा। कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि एआई भविष्य की जरूरत है और जुलाना के युवाओं को तकनीकी बदलाव के दौर में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन मीनू शर्मा, रामफल शर्मा, संग्राम सिंह राणा, मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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