Jind News: एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने की पहल को जुलाना में मिली गति

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प्रधानमंत्री ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। शिविर का शुभारंभ हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने किया। इससे पहले कॉलेज परिसर में प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना को लेकर हवन-पूजन किया गया।मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है। ऐसे में युवाओं को एआई जैसी नई तकनीक का प्रशिक्षण देना उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में सहायक होगा। कैप्टन योगेश बैरागी ने कहा कि एआई भविष्य की जरूरत है और जुलाना के युवाओं को तकनीकी बदलाव के दौर में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन मीनू शर्मा, रामफल शर्मा, संग्राम सिंह राणा, मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।