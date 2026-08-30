Jind News: महंगाई की मार... जुलाना में भैंस का दूध 100 रुपये लीटर और घी 1500 रुपये किलो बेचने का लिया निर्णय

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विचार-विमर्श के बाद एसोसिएशन ने भैंस का दूध 100 रुपये किलो और घी 1500 रुपये किलो बेचने का निर्णय लिया। निर्धारित भाव से कम कीमत पर दूध या घी बेचने वाले डेयरी संचालकों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।एसोसिएशन के प्रधान मनोज ने बताया कि पिछले कुछ समय से पशुओं के चारे सहित डेयरी से जुड़ी अन्य सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि भैंसों को खिलाई जाने वाली खल का कट्टा पहले करीब 1800 रुपये में मिलता था जिसकी कीमत अब बढ़कर करीब 3000 रुपये हो गई है। इसके अलावा सरसों के तेल समेत पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के दाम भी बढ़े हैं। इससे डेयरी संचालकों की लागत बढ़ गई है।बैठक में सर्वसम्मति से भैंस के दूध का भाव 100 रुपये और गांव के दूध का भाव 80 रुपये प्रति लीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, भैंस के घी का भाव 1500 रुपये और गाय के घी का भाव 2500 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया। बैठक में संजय, कुलजीत, अनिल, मनोज, कुलदीप सहित अन्य डेयरी संचालक मौजूद रहे।