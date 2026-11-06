Jind News: हरियाणा में सालाना उपलब्धता से 36.75 फीसदी अधिक भूजल का दोहन, 136.75 फीसदी पहुंचा स्तर

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विश्वविद्यालय के रसायन विभाग और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की ओर से वीरवार को जल संरक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि हजारों वर्ष पहले मनीषियों ने जल संरक्षण का जो संदेश दिया था, आज आधुनिक विज्ञान भी उसी की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। जल दोहन का 136.75 फीसदी तक पहुंचना केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर चेतावनी है।उन्होंने कहा कि केवल बारिश का पानी जमीन में पहुंचाना पर्याप्त नहीं है। भूजल रिचार्ज बढ़ाने के साथ अनावश्यक दोहन पर नियंत्रण भी जरूरी है। इसके लिए बारिश के जल संचयन, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन, कृत्रिम भूजल रिचार्ज, कम पानी वाली सिंचाई तकनीक, फसल विविधीकरण और उपचारित अपशिष्ट जल का दोबारा उपयोग बढ़ाना होगा।कुलपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से भूजल स्तर में होने वाले बदलावों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सैटेलाइट और जीआईएस तकनीक से जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान तथा आईओटी आधारित सेंसर से भूजल की वास्तविक समय में निगरानी संभव है। उन्होंने विद्यार्थियों से जल संरक्षण के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कुलसचिव डॉ. अमित कुमार ने कहा कि जल संरक्षण किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा विषय है। कार्यक्रम में रसायन विभागाध्यक्ष प्रो. सोनिया, प्रो. सतीश खासा, डॉ. सुमित मलिक, डॉ. राजेंद्र मलिक, डॉ. कृष्ण कुमार भी मौजूद रहे।