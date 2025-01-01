Jind News: नागरिक अस्पताल की खामियां सुधारने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

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जींद। नागरिक अस्पताल में 26 से 28 अक्तूबर तक होने वाले नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) निरीक्षण से पहले स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को पानीपत से आए चार सदस्यीय स्वास्थ्य दल ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। टीम ने कुछ छोटी-मोटी खामियां मिलने पर उन्हें तय समय में दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण करने पहुंची टीम में डॉ. अमित, डॉ. सुनिधि वर्मा, आशीष और सोहन चहल ने रजिस्टरों में आवश्यक सुधार करने और मरीजों की सुविधाओं से संबंधित पोस्टर उचित स्थानों पर लगाने को कहा। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि एनक्यूएएस टीम 26 से 28 अक्तूबर तक अस्पताल का निरीक्षण करेगी। इससे पहले पानीपत से आई टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। अस्पताल प्रशासन इन पर काम कर रहा है, ताकि मुख्य निरीक्षण से पहले जरूरी सुधार पूरे किए जा सकें। संवाद