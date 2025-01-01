फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Health department busy in rectifying the shortcomings of civil hospital

Jind News: नागरिक अस्पताल की खामियां सुधारने में जुटा स्वास्थ्य विभाग

Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Health department busy in rectifying the shortcomings of civil hospital
19जेएनडी23: नागरिक अस्पताल में पहुंची टीम का स्वागत करते हुए चिकित्सक। स्रोत: स्वास्थ्यकर्मी
जींद। नागरिक अस्पताल में 26 से 28 अक्तूबर तक होने वाले नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एनक्यूएएस) निरीक्षण से पहले स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को पानीपत से आए चार सदस्यीय स्वास्थ्य दल ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। टीम ने कुछ छोटी-मोटी खामियां मिलने पर उन्हें तय समय में दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण करने पहुंची टीम में डॉ. अमित, डॉ. सुनिधि वर्मा, आशीष और सोहन चहल ने रजिस्टरों में आवश्यक सुधार करने और मरीजों की सुविधाओं से संबंधित पोस्टर उचित स्थानों पर लगाने को कहा। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि एनक्यूएएस टीम 26 से 28 अक्तूबर तक अस्पताल का निरीक्षण करेगी। इससे पहले पानीपत से आई टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। अस्पताल प्रशासन इन पर काम कर रहा है, ताकि मुख्य निरीक्षण से पहले जरूरी सुधार पूरे किए जा सकें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed