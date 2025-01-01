Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Hafed Chairman Virender Sharma was welcomed at the residence of advocate Narendra Kaushik.

Jind News: हैफेड चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा का अधिवक्ता नरेंद्र कौशिक के निवास पर किया स्वागत

Sat, 07 Nov 2026 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Hafed Chairman Virender Sharma was welcomed at the residence of advocate Narendra Kaushik.
06जेएनडी24: हैफेड के नवनियुक्त चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा का अधिवक्ता नरेंद्र कौशिक बाता के निवास प
जींद। हैफेड हरियाणा के नवनियुक्त चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा का शुक्रवार को अधिवक्ता नरेंद्र कौशिक बाता के निवास पर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वीरेंद्र शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से प्रदेश के सहकारिता और कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। स्वागत समारोह में अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष मनोज शर्मा, नगर परिषद जींद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हरीश शर्मा, मनोनीत पार्षद सुनील नायक, ब्राह्मण सभा के पूर्व उपाध्यक्ष महावीर शर्मा, हजकां के पूर्व प्रधान पंकज शर्मा, संजय शर्मा, अधिवक्ता परिषद के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र अत्रि, जिला उपाध्यक्ष विजय शर्मा, सागर बाता, प्रेम शर्मा, दीपक मोर, संदीप चौहान और मोहित सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed