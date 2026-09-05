Jind News: मांगें लागू नहीं होने पर करवाया मुंडन

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शीला देवी, विनोद कुमार ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया था लेकिन अब सरकार अपने वायदे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कर्मचारी किसी दबाव में नहीं आएंगे। यदि सरकार की नीयत साफ है तो जिन मांगों को मानने की बात कही गई थी, उन्हें लेकर पत्र जारी किया जाए। कर्मचारी अब सरकार के किसी बहकावे में नहीं आएंगे। इस मौके पर राजेश, सुरेश मौजूद रहे। संवाद

उचाना। सरकार की नीतियों और लंबित समझौतों को लागू नहीं करने के विरोध में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन करवाया।