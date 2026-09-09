Jind News: स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया संदेश

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जींद। संत शिरोमणि श्रीसैन भगत राजकीय महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ एवं एनटीएफ के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सही श्वसन विषय पर व्याख्यान के साथ विभिन्न ब्रीदिंग तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास करवाया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य सत्यवान मलिक ने की। मुख्य वक्ता बलविंदर कौर ने सही ढंग से सांस लेने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की ब्रीदिंग तकनीकों की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों से उनका अभ्यास करवाया। उन्होंने कहा कि सही तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया तनाव कम करने, मन को शांत रखने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। संवाद