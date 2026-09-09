फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Farmers should keep in mind the quality standards before bringing the crop to the market: Praveen Garg

किसान को मंडी में फसल लाने से पहले गुणवत्ता मानकों का रखें ध्यान : प्रवीण गर्ग

Wed, 09 Sep 2026 01:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Farmers should keep in mind the quality standards before bringing the crop to the market: Praveen Garg
फोटो 08जेएनडी09-उचाना कलां में आयोजित किसान जागरूकता कार्यक्रम। स्रोत कर्मचारी - फोटो : 1
उचाना। उचाना कलां में मंगलवार को किसान जागरूकता कार्यक्रम में मार्केट कमेटी उपाध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने अपील की है कि वे अपनी धान एवं अन्य खरीफ फसलों को मंडी में बिक्री के लिए लाने से पहले निर्धारित फेयर एवरेज गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि किसान फसल को अच्छी तरह सुखाकर और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करके ही मंडी में बिक्री के लिए लेकर आएं ताकि खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विज्ञापन


गर्ग ने कहा कि ने कहा कि मंडी गेट पर प्रवेश के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली अथवा अन्य वाहन का फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। फसल की बिक्री के लिए किसान अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाना भी आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन


किसानों से आग्रह किया कि वे तौल कार्य केवल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल के माध्यम से ही करवाएं। किसान अपने साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे पंजीकरण विवरण एवं पहचान पत्र अवश्य लेकर आएं। किसानों को मंडी प्रशासन एवं खरीद एजेंसियों के निर्देशों का पालन करते हुए खरीद प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।


उन्होंने कहा कि ने किसानों से यह भी अपील की कि वे अपने बैंक खाते का नाम वही सुनिश्चित करें, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर धान अथवा अन्य खरीफ फसलों के पंजीकरण के समय दर्ज किया गया था। बैंक खाते के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर भुगतान में देरी अथवा अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। घसो गांव में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सचिव योगेश, संजय सैन, राजबीर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed