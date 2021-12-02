Jind News: पांच युवकों ने रास्ता रोककर युवक से की मारपीट
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:18 AM IST
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जींद। खरकरामजी में पांच युवकों ने एक युवक की बाइक रुकवाकर उसके साथ मारपीट की। घायल को इलाज के लिए जींद के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। सदर थाना पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। खरकरामजी निवासी महेंद्र ने एफआईआर में बताया कि उनका बेटा सोनू 13 सितंबर सुबह बाइक पर घर से निकला था। इसी दौरान रास्ते में नरेश, आशीष, अमन, मनोज और सोनू ने उसकी बाइक रुकवा ली। आरोप है कि पांचों युवकों ने उनके बेटे के साथ लड़ाई-झगड़ा करते हुए मारपीट की। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि इस मामले में पांच युवकों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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