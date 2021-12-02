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Jind News: डीजे की दुकान का ताला तोड़कर पांच एम्पलीफायर चोरी, केस दर्ज

Tue, 20 Oct 2026 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:14 AM IST
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Five amplifiers stolen after breaking the lock of a DJ shop, case registered
जींद। ईंटल कलां गांव में सरकारी स्कूल के पास स्थित डीजे की दुकान का ताला तोड़कर चोर पांच एम्पलीफायर चोरी कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी गोविंद ने पुलिस को बताया कि वह शादी व अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने का काम करता है। 11 अक्तूबर को दुकान पर सारा सामान ठीक था। 15 अक्तूबर की सुबह दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा मिला और आठ में से पांच एम्पलीफायर गायब थे। उसने अपने स्तर पर सामान की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 18 अक्तूबर को पुलिस चौकी में शिकायत दी। सदर थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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