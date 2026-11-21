एचपी गैस प्लांट के पास देर रात एक गैस टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर में आग लगने की सूचना से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और उठता धुआं देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग अपने परिवार और पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के जिलों से दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब पांच बजे आग पर काबू पाया।

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