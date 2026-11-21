जींद: एचपी गैस प्लांट के पास गैस टैंकर में लगी आग, 15 दमकल गाड़ियों ने पांच घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू
जींद में गैस टैंकर में लगने का मामला सामने आया है। आसपास के जिलों से दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।
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एचपी गैस प्लांट के पास देर रात एक गैस टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर में आग लगने की सूचना से आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और उठता धुआं देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोग अपने परिवार और पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के जिलों से दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब पांच बजे आग पर काबू पाया।
गनीमत रही कि टैंकर में लगी आग नजदीक स्थित एचपी गैस प्लांट तक नहीं पहुंची, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यदि आग प्लांट तक पहुंच जाती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। आग लगने के दौरान आसपास के क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि टैंकर से गैस चोरी करने के प्रयास के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते आग लग गई। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को फैलने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रही।
अधिकारी के अनुसार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया था। -मनीष कुमार, प्रभारी, सदर पुलिस थाना जींद।