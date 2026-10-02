हरियाणा: किसान की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, परिवार को 2028 ओलंपिक से उम्मीद
कीर्ति की मां गुड्डी देवी ने बताया कि बेटी के तीरंदाजी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने 5,000 रुपये में एक धनुष खरीदा और बाद में बेहतर खेल उपकरण खरीदने के लिए ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लिए।
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जींद जिले के किसान परिवार की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में महिलाओं की रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कीर्ति की इस शानदार उपलब्धि से उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता विजय शर्मा को यह खबर तब मिली जब वे खेतों में धान की कटाई कर रहे थे।
कीर्ति के माता-पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले पांच साल से गोल्ड मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अब उन्हें उम्मीद है कि कीर्ति 2028 के ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी।
VIDEO | Jind, Haryana: Asian Games Women's recurve team gold medallist Kirti Sharma's achievement brought immense joy to her farming family, with her father Vijay Sharma receiving the news while harvesting paddy in the fields. Her parents said Kirti had been preparing for the… pic.twitter.com/oU4bBmHq84— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2026
कीर्ति की मां गुड्डी देवी ने बताया कि बेटी के तीरंदाजी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने 5,000 रुपये में एक धनुष खरीदा और बाद में बेहतर खेल उपकरण खरीदने के लिए ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लिए। गुड्डी देवी ने कहा कि कीर्ति ने हमेशा परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का वादा किया था और आज उसने वह सपना पूरा कर दिखाया है।