हरियाणा: किसान की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, परिवार को 2028 ओलंपिक से उम्मीद

जींद जिले के किसान परिवार की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में महिलाओं की रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कीर्ति की इस शानदार उपलब्धि से उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता विजय शर्मा को यह खबर तब मिली जब वे खेतों में धान की कटाई कर रहे थे।

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