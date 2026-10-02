फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Farmer daughter Kirti Sharma wins gold medal at Asian Games; family pins hopes on 2028 Olympics

हरियाणा: किसान की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, परिवार को 2028 ओलंपिक से उम्मीद

Fri, 02 Oct 2026 12:12 PM IST
Naveen एएनआई, हरियाणा
एएनआई, हरियाणा Published by: Naveen Updated Fri, 02 Oct 2026 12:12 PM IST
सार

कीर्ति की मां गुड्डी देवी ने बताया कि बेटी के तीरंदाजी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने 5,000 रुपये में एक धनुष खरीदा और बाद में बेहतर खेल उपकरण खरीदने के लिए ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लिए।

विज्ञापन
Farmer daughter Kirti Sharma wins gold medal at Asian Games; family pins hopes on 2028 Olympics
खिलाड़ी कीर्ति शर्मा की मां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जींद जिले के किसान परिवार की बेटी कीर्ति शर्मा ने एशियन गेम्स में महिलाओं की रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर अपने परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कीर्ति की इस शानदार उपलब्धि से उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके पिता विजय शर्मा को यह खबर तब मिली जब वे खेतों में धान की कटाई कर रहे थे।

विज्ञापन


कीर्ति के माता-पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले पांच साल से गोल्ड मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अब उन्हें उम्मीद है कि कीर्ति 2028 के ओलंपिक में भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


कीर्ति की मां गुड्डी देवी ने बताया कि बेटी के तीरंदाजी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने 5,000 रुपये में एक धनुष खरीदा और बाद में बेहतर खेल उपकरण खरीदने के लिए ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लिए। गुड्डी देवी ने कहा कि कीर्ति ने हमेशा परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का वादा किया था और आज उसने वह सपना पूरा कर दिखाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed