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जींद। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय अलेवा में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. पिंकी सैनी ने की। शिविर में लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, योग और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। डॉ. पिंकी सैनी ने कहा कि संतुलित व पौष्टिक आहार, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, स्वच्छ वातावरण और शारीरिक सक्रियता स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और आहार की अहम भूमिका है। इन प्राकृतिक तत्वों का उचित उपयोग करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। शिविर में योग सहायक संदीप ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम करवाए। संवाद