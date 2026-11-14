Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Embrace exercise, keep diabetes at

व्यायाम को अपनाओ, मधुमेह को दूर भगाओ : नरेंद्र ढांडा

Sat, 14 Nov 2026 10:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:36 PM IST
विज्ञापन
Embrace exercise, keep diabetes at
अलेवा। नगूरां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व मधुमेह दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र ढांडा ने की। उन्होंने व्यायाम को अपनाओ, मधुमेह को दूर भगाओ जैसे नारों के जरिये लोगों को जागरूक किया।
विज्ञापन


ढांडा ने बताया कि मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसा तब होता है, जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। बार-बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, थकान, कमजोरी, बिना कारण वजन घटना, धुंधला दिखाई देना और घाव देर से भरना इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने समय रहते पहचान के लिए खाली पेट और खाना खाने के बाद शुगर जांच करवाने की सलाह दी।
विज्ञापन


इस अवसर पर महिला स्वास्थ्य निरीक्षक पुष्पावती, स्टाफ नर्स समता, एएनएम हरिता, लैब टेक्नीशियन रवि, राकेश, स्वास्थ्य कर्मचारी नरेंद्र कुमार, आशा वर्कर जुगेश और सीमा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed