Jind News: ग्रीन डीलर एसोसिएशन के प्रधान पद का चुनाव 16 सितंबर को

विज्ञापन

उचाना। ग्रीन डीलर एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए 16 सितंबर को महाराजा अग्रसेन मंदिर में मतदान होगा। चुनाव में मंडी के 301 आढ़ती अपने मत का प्रयोग कर प्रधान का चुनाव करेंगे। महाराजा अग्रसेन मंदिर में हुई आढ़तियों की बैठक में चुनाव करवाने को लेकर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए चुनाव संचालन कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में पूर्व सरपंच हवा सिंह, वीरेंद्र प्रधान, दलबीर श्योकंद, रामदत्त शर्मा और राजेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी सदस्यों ने बताया कि प्रधान पद के उम्मीदवार को 11 हजार रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। नामांकन फार्म 29 और 30 अगस्त को पुरानी मंडी स्थित राहुल ट्रेडिंग कंपनी में दोपहर 11 बजे से दो बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। नामांकन फार्मों की जांच 31 अगस्त को होगी। दो सितंबर को दोपहर दो बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे तक प्रधान पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। संवाद