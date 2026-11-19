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दुष्यंत चौटाला वीरवार को उचाना हलके के खटकड़, वडोदरा, करसिंधु और उचाना कलां सहित कई गावों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं को छह दिसंबर को महेंद्रगढ़ में होने वाली जजपा की नौवीं स्थापना दिवस की जन-जन अधिकार रैली का न्योता दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा।उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार धान खरीद में सरकारी अमले और मिलरों की मिलीभगत से 1500 से 2000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हुई है। सिंगल एजेंसी, सिंगल मंडी और सिंगल मिलर का फार्मूला चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन समाप्त होने के बाद चंडीगढ़ में आंकड़ों सहित पूरे मामले का खुलासा करेंगे।कुरुक्षेत्र के डीएफएससी के इस्तीफे को भी उन्होंने दबाव का परिणाम बताया। खाद आयात के मुद्दे पर दुष्यंत ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, जबकि इफ्को के खाद बैग पर चीन का नाम लिखा है। उन्होंने देश में 13 करोड़ और हरियाणा में 33 लाख वोट कटने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा और सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की। इस दौरान बीरेंद्र कौशिक, सतबीर करसिंधु, पप्पू नगूरां, चंद्रपाल शर्मा, गंगादत्त और मनोज पांचाल मौजूद रहे।