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गांव निवासी सतपाल, भोलू, रामफल, दौला और कपिल ने बताया कि करीब एक महीने से भैंसों की तबीयत खराब होने और उनकी मौत का सिलसिला जारी है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अभी तक बीमारी के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गांव में भेजकर सभी बीमार पशुओं की जांच और इलाज करवाने की मांग की है। विज्ञापन

मौसम में बदलाव से हो सकता है संक्रमण

वेटरनरी सर्जन पेंगा निर्मल सिंह ने बताया कि मौसम में अचानक बदलाव और वायु प्रदूषण के कारण पशुओं के फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। वायरल निमोनिया भी पशुओं की मौत का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि गांव में एक या दो भैंसों की मौत होने की जानकारी मिली है। गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। अधिकतर बीमार पशुओं का उपचार शुरू कर दिया गया है। गांव निवासी सतपाल, भोलू, रामफल, दौला और कपिल ने बताया कि करीब एक महीने से भैंसों की तबीयत खराब होने और उनकी मौत का सिलसिला जारी है। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार अभी तक बीमारी के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गांव में भेजकर सभी बीमार पशुओं की जांच और इलाज करवाने की मांग की है।वेटरनरी सर्जन पेंगा निर्मल सिंह ने बताया कि मौसम में अचानक बदलाव और वायु प्रदूषण के कारण पशुओं के फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। वायरल निमोनिया भी पशुओं की मौत का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि गांव में एक या दो भैंसों की मौत होने की जानकारी मिली है। गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। अधिकतर बीमार पशुओं का उपचार शुरू कर दिया गया है।

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जींद। थुआ गांव में करीब एक महीने से भैंसों की लगातार हो रही मौतों से पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक अलग-अलग पशुपालकों की करीब 50 भैंसों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पशु अभी बीमार हैं। पशुओं की बिगड़ती हालत के कारण गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पशुपालकों को आशंका है कि समय रहते बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो अन्य पशु भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।