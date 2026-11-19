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डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण का उद्देश्य सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और नागरिकों की संतुष्टि का आकलन करना है। इसके लिए उन लोगों से प्रतिक्रिया ली जाएगी, जिन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों की ई-सेवाओं का लाभ उठाया है। नागरिकों के सुझावों और शिकायतों से सेवाओं में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके आधार पर सेवा वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाया जा सकेगा।डीसी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से यह आकलन प्रत्येक दो वर्ष में करवाया जाता है। इसके तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के चिह्नित मंत्रालयों व विभागों की ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2025 का आकलन किया जा रहा है।डीसी ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों तथा फील्ड कर्मचारियों को सर्वेक्षण का लिंक अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आमजन को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा है। डीसी ने नागरिकों से अपील की कि वे ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े अपने वास्तविक अनुभव और संतुष्टि के आधार पर फीडबैक दें, ताकि भविष्य में सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।