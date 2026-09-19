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आग लगने पर घबराएं नहीं, सूझ-बूझ से करें काम : सोनू कुमार

Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
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Don't panic in case of fire, act wisely: Sonu Kumar
फोटो 18जेएनडी26-महिला कॉलेज में जानकारी देते हुए दमकल विभाग कर्मचारी। कर्मचारी - फोटो : Samvad
उचाना। सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत दमकल विभाग उचाना की ओर से अग्निसुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. अंजू रानी ने की। अग्निशमन अधिकारी सोनू कुमार ने छात्राओं को आग लगने के संभावित कारणों, बचाव के उपायों और आपातकालीन स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग के बारे में भी विस्तार से समझाया। दमकल विभाग की टीम ने छात्राओं को अग्निशमन उपकरण चलाने और आग बुझाने की प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सूझ-बूझ और सावधानी से काम लेना चाहिए। समय पर उठाया गया सही कदम जान-माल के नुकसान को कम कर सकता है। डॉ. अंजू रानी ने दमकल विभाग की टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। इस मौके पर विनोद कुमार, बलजीत, सुमित, राजेश, कुलदीप और सुरेश कुमार मौजूद रहे।
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