धान खरीद में किसानों को दाने-दाने के लिए परेशान न करें : संदीप

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उन्होंने कहा कि किसान फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसे समय पर खरीद, तौल और भुगतान की सुविधा मिलनी चाहिए। दनौदा ने पिछली धान खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कुछ अधिकारियों, राजनेताओं, आढ़तियों और मिल संचालकों के बीच कथित मिलीभगत और कमीशनखोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसी अनियमितताओं का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। दनौदा ने कहा कि इस बार खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी, अनियमितता या किसानों को अनावश्यक परेशानी सामने आई तो खाप मामले को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।उन्होंने मंडियों में खरीद प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करने और किसी अधिकारी, कर्मचारी, आढ़ती या मिल संचालक के खिलाफ शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि धान खरीद हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा विषय है, इसलिए व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को फसल बेचने के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। संवाद