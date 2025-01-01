Jind News: धर्मपाल टांक दनौदा बने संत नामदेव सभा हरियाणा के प्रदेश सचिव
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
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नरवाना। संत नामदेव सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर वर्मा ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता धर्मपाल टांक दनौदा को संगठन का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। नियुक्ति पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, प्रदेश अध्यक्ष सतबीर वर्मा सहित क्षेत्र के कई व्यक्तियों ने उन्हें बधाई दी।
प्रदेश अध्यक्ष सतबीर वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने समाज को समानता, सद्भाव और भक्ति का मार्ग दिखाया। टांक-रोहिल्ला समाज ने मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मपाल टांक जैसे अनुभवी और समर्पित व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का उद्देश्य संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करना और समाज के हितों के लिए कार्य करना है।
धर्मपाल टांक पूर्व में संत नामदेव सभा हिसार में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने मलेरिया विभाग में करीब 20 वर्ष तक कार्य किया। इसके अलावा गांव दनौदा के बैकवर्ड समाज ने उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य भी चुना था।
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कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने धर्मपाल टांक को बधाई देते हुए कहा कि वे हमेशा समाज हित के कार्यों में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे संगठन को मजबूत करने और संत नामदेव जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर मार्केट कमेटी नरवाना के वाइस चेयरमैन सतप्रकाश सैनी व उनके बेटे राजेश टांक ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।
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प्रदेश अध्यक्ष सतबीर वर्मा ने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने समाज को समानता, सद्भाव और भक्ति का मार्ग दिखाया। टांक-रोहिल्ला समाज ने मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मपाल टांक जैसे अनुभवी और समर्पित व्यक्ति को जिम्मेदारी देने का उद्देश्य संगठन को ग्रामीण स्तर तक मजबूत करना और समाज के हितों के लिए कार्य करना है।
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धर्मपाल टांक पूर्व में संत नामदेव सभा हिसार में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने मलेरिया विभाग में करीब 20 वर्ष तक कार्य किया। इसके अलावा गांव दनौदा के बैकवर्ड समाज ने उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य भी चुना था।
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कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने धर्मपाल टांक को बधाई देते हुए कहा कि वे हमेशा समाज हित के कार्यों में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे संगठन को मजबूत करने और संत नामदेव जी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर मार्केट कमेटी नरवाना के वाइस चेयरमैन सतप्रकाश सैनी व उनके बेटे राजेश टांक ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।